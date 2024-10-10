Во Флориде ураган оставил без света почти три млн жителей

Около трех миллионов жителей штата Флорида, расположенного на юго-востоке США, остались без света из-за обрушившегося на побережье урагана «Милтон». Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса PowerOutage.

По информации на 9:21 мск, без электроснабжения остаются более 2,8 млн потребителей.

«Милтон» достиг западного побережья Флориды вечером 9 октября. Он вошел в штат в районе обособленной местности Сиеста-Ки, расположенной в округе Сарасота.

Тогда скорость порывов ветра в зоне действия урагана составляла 57 м/с (205 км/ч), поэтому его отнесли к третьей категории по пятибалльной шкале Саффира — Симпсона. Однако ночью 10 октября сотрудники Национальной метеорологической службы США зафиксировали ослабление природного катаклизма до первой категории.

Как рассказали в региональном управлении по чрезвычайным ситуациям, из-за «Милтона» на территории Флориды оказались разрушены порядка 125 домов. Более того, местные чиновники заявили о нескольких пострадавших. Но, сколько именно людей получили травмы, пока не уточняется.

Ранее в США начали массово скупать бензин из-за урагана «Милтон».