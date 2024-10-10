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Психиатр перечислила симптомы депрессии у мужчин и женщин

Психиатр Кинкулькина: тревога может быть симптомом депрессии у женщин

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Женщины, которые столкнулись с депрессией, чаще всего делают акцент на неприятных переживаниях, например печали, тревоге, физических ощущениях, нарушении сна и аппетита. Об этом kp.ru рассказала заведующая кафедрой психиатрии и наркологии, директор Клиники психиатрии имени С.С. Корсакова Клинического центра наук о здоровье Сеченовского Университета Марина Кинкулькина.

По ее словам, они более внимательны к своему психическому состоянию, чем мужчины, и могут открыто рассказывать о своих переживаниях.

«Для мужчин более значима утрата способности получать удовольствие. Поэтому депрессию у мужчин выявить сложнее: отсутствие печали или тоски может не позволить человеку самостоятельно предположить наличие у себя депрессии. И важно, чтобы их близкие вовремя обращали внимание на изменившийся интерес к жизни и делам», — сообщила Кинкулькина.

Психиатр также добавила, что у женщин депрессия встречается примерно в два раза чаще, чем у мужчин.

Клинический психолог Дарья Сальникова до этого говорила, что осенняя депрессия, как правило, связана со сменой климата, сокращением светового дня, а также перестройкой организма. Кроме того, по ее словам, у многих осень связана с интенсивной работой после летнего отдыха, что также может привести к упадку настроения.

Ранее был найден новый способ лечения тревоги и депрессии.

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