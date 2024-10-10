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Обрушившийся на Флориду ураган ослаб до первой категории

Национальная метеослужба США: ураган «Милтон» ослаб до первой категории

Ураган «Милтон», обрушившийся на американский штат Флорида, ослаб до первой категории по пятибалльной шкале Саффира — Симпсона. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Национальной метеорологической службы США.

В материале отмечается, что изначально природный катаклизм отнесли к третьей категории. Однако ночью около 1:00 по местному времени (8:00 мск) скорость порывов ветра снизилась примерно до 40 м/с (144 км/ч).

«Сейчас ураган бушует к югу от города Орландо и движется на восток со скоростью 25 км/ч», — говорится в статье.

7 октября президент США Джо Байден подписал распоряжение об объявлении во Флориде чрезвычайной ситуации. Причиной послужил приближающийся к штату ураган «Милтон».

В результате природный катаклизм достиг западного побережья Флориды вечером 9 октября. Тогда скорость порывов ветра в зоне действия урагана составляла 57 м/с (205 км/ч).

Позже в региональном управлении по чрезвычайным ситуациям заявили, что из-за «Милтона» в штате оказались разрушены около 125 домов. Данные мониторингового ресурса PowerOutage, в свою очередь, свидетельствуют о том, что в результате природного катаклизма без света остались более 1 млн потребителей.

Ранее во Флориде сообщили о пострадавших из-за урагана «Милтон».

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