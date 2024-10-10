Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Страны БРИКС создадут свою независимую перестраховочную компанию

Силуанов: БРИКС работает над созданием своей перестраховочной компании

close
Максим Блинов/РИА «Новости»

Страны-члены БРИКС начали работать над созданием собственной независимой перестраховочной компании. Она будет основываться на современных технологиях, а на ее работу не будут влиять политические решения, рассказал RT Arabic глава Минфина Антон Силуанов.

Сегодня назрела необходимость обеспечить страхованием торговые связи стран. Для этого и создается компания, которая позволит выстроить систему страхования товаров, грузов, услуг и при этом в своей работе не будет зависеть от политических решений, объяснил Силуанов.

«Поэтому наша задача (минфинов и центробанков) заключается в том, чтобы в условиях фрагментации мировой экономики и принятия таких политических, во многом, решений ряда западных стран создать собственную независимую систему», — подчеркнул министр.

Система должна работать на основе современных технологий. Важно сделать ее максимально качественной, так как она будет закрывать потребности экономик стран БРИКС, добавил глава Минфина.

Напомним, также он сообщил, что российский Минфин работает над созданием депозитарной системы BRICS Clear, основанной на технологии распределенного реестра. По его словам, система учета ценных бумаг БРИКС создается по аналогии с существующими на Западе, но ограниченными для использования Россией и другими странами.

Ранее Силуанов раскрыл планы относительно выпуска единой валюты БРИКС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами