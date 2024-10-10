Страны БРИКС создадут свою независимую перестраховочную компанию

Страны-члены БРИКС начали работать над созданием собственной независимой перестраховочной компании. Она будет основываться на современных технологиях, а на ее работу не будут влиять политические решения, рассказал RT Arabic глава Минфина Антон Силуанов.

Сегодня назрела необходимость обеспечить страхованием торговые связи стран. Для этого и создается компания, которая позволит выстроить систему страхования товаров, грузов, услуг и при этом в своей работе не будет зависеть от политических решений, объяснил Силуанов.

«Поэтому наша задача (минфинов и центробанков) заключается в том, чтобы в условиях фрагментации мировой экономики и принятия таких политических, во многом, решений ряда западных стран создать собственную независимую систему», — подчеркнул министр.

Система должна работать на основе современных технологий. Важно сделать ее максимально качественной, так как она будет закрывать потребности экономик стран БРИКС, добавил глава Минфина.

Напомним, также он сообщил, что российский Минфин работает над созданием депозитарной системы BRICS Clear, основанной на технологии распределенного реестра. По его словам, система учета ценных бумаг БРИКС создается по аналогии с существующими на Западе, но ограниченными для использования Россией и другими странами.

Ранее Силуанов раскрыл планы относительно выпуска единой валюты БРИКС.