Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Mash сообщил об эвакуации 1300 человек из пригорода Майкопа после атаки БПЛА

Mash: после атаки дронов из поселка Родниковый эвакуировали 1300 человек

close
Телеграм-канал «Мурат Кумпилов»

Власти Адыгеи эвакуируют порядка 1300 жителей поселка Родниковый под Майкопом после ночной атаки украинских дронов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на местных чиновников.

До этого об эвакуации Родникового заявлял глава Адыгеи Мурат Кумпилов. Пункт временного размещения граждан развернут в станице Ханская.

Атаке беспилотников пригород Майкопа подвергся в ночь на 10 октября. По предварительной информации, никто не пострадал. Начался пожар, который ликвидируют специалисты МЧС.

Сообщалось, что в Майкопе усилили меры безопасности после атаки украинских беспилотников на его пригород.

По данным Минобороны РФ, за ночь российские системы ПВО сбили и перехватили 92 дрона ВСУ. В ведомстве уточнили, что 47 из них было сбито над Краснодарским краем. Еще 12 БПЛА были уничтожены в небе над Курской областью, девять — над Ростовской, четыре – над Брянской, по два над Белгородской областью и Крымом, один – над территорией Воронежской области. Еще 15 БПЛА силы противовоздушной обороны уничтожили над акваторией Азовского моря.

Ранее сообщалось, что российские войска ударили по цеху сборки беспилотников ВСУ в Краматорске.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами