Mash сообщил об эвакуации 1300 человек из пригорода Майкопа после атаки БПЛА

Власти Адыгеи эвакуируют порядка 1300 жителей поселка Родниковый под Майкопом после ночной атаки украинских дронов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на местных чиновников.

До этого об эвакуации Родникового заявлял глава Адыгеи Мурат Кумпилов. Пункт временного размещения граждан развернут в станице Ханская.

Атаке беспилотников пригород Майкопа подвергся в ночь на 10 октября. По предварительной информации, никто не пострадал. Начался пожар, который ликвидируют специалисты МЧС.

Сообщалось, что в Майкопе усилили меры безопасности после атаки украинских беспилотников на его пригород.

По данным Минобороны РФ, за ночь российские системы ПВО сбили и перехватили 92 дрона ВСУ. В ведомстве уточнили, что 47 из них было сбито над Краснодарским краем. Еще 12 БПЛА были уничтожены в небе над Курской областью, девять — над Ростовской, четыре – над Брянской, по два над Белгородской областью и Крымом, один – над территорией Воронежской области. Еще 15 БПЛА силы противовоздушной обороны уничтожили над акваторией Азовского моря.

Ранее сообщалось, что российские войска ударили по цеху сборки беспилотников ВСУ в Краматорске.