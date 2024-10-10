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На Алтае иностранец отправил деньги террористам и был арестован

На Алтае гражданина Таджикистана арестовали за финансирование терроризма

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leungchopan/Shutterstock/FOTODOM

В Алтайском крае иностранца подозревают в финансировании международной террористической организации. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, 19-летний уроженец Таджикистана переписывался со своим земляком, который участвовал в деятельности организации. Спустя непродолжительное время иностранец решил, что хочет материально поддерживать террористов и перевел знакомому десять тысяч рублей. Общение проходило через мессенджер.

«Преступление выявлено оперативными сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю», – сообщается в публикации.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье о финансировании терроризма. На данный момент иностранец находится под стражей.

Сейчас следователи проводят все необходимые мероприятия, которые помогут установить обстоятельства произошедшего. Следователи собирают и закрепляют доказательную базу.

Ранее двое 14-летних детей попали в российский список террористов.

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