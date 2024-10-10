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В Белгородской области выявили повреждение десятков вышек сотовой связи

Гладков: бойцы ВСУ повредили 70 вышек сотовой связи в Белгородской области

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Depositphotos

Атаки украинских военных на Белгородскую область привели к повреждению 70 вышек сотовой связи, расположенных на территории региона. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава российского субъекта Вячеслав Гладков.

«Сейчас у нас повреждены в результате обстрелов 70 вышек сотовой связи. Девять [объектов] за последние две недели восстановили», — рассказал он.

Также, по словам губернатора Белгородской области, недавно сотрудники профильных служб проверили состояние проводной связи в приграничных районах. Глава региона обратил внимание, что многие люди уже забыли о ее существовании, так как большинство граждан теперь пользуются сотовой связью.

«Увидели, что в 24 населенных пунктах <…> есть порывы», — добавил Гладков.

Он подчеркнул, что в текущих условиях жителям приграничных районов крайне важно иметь проводную связь. Поэтому специалисты постараются как можно быстрее устранить неполадки там, где они есть, резюмировал губернатор.

13 сентября дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали село Муром, которое находится в Шебекинском районе Белгородской области. Как рассказал Гладков, в результате ударов местная вышка сотовой связи получила урон.

Ранее сбитый украинский дрон зацепил вышку сотовой связи в Калужской области.

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Обстрелы Белгородской области
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