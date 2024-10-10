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Москвичам рассказали о погоде 10 октября

Гидрометцентр РФ: 10 октября в Москве ожидаются облачная погода и до +11°C

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РИА «Новости»

Облачная погода с прояснениями прогнозируется в Москве 10 октября. Об этом сообщается на официальном сайте Гидрометцентра РФ.

Как выяснили синоптики, днем температура воздуха в российской столице составит от +9°C до +11°C. В свою очередь, в темное время суток столбики термометров будут показывать до +6°C.

«Преимущественно без осадков», — говорится в материале.

Ожидается, что скорость порывов ветра в городе достигнет 5–10 м/с. При этом он будет юго-восточным.

Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.

Также в Гидрометцентре РФ рассказали, какая погода ждет жителей Московской области. В этот день температура воздуха на территории региона будет колебаться в пределах между +7°C и +12°C. Ночью станет значительно холоднее — столбики термометров покажут не больше +3°C.

4 октября главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что уже во второй половине текущего месяца в российской столице может выпасть первый снег.

В ночь на 10 октября портал MSK1 сообщил о первом в этом году снегопаде в Москве. Журналисты рассказали, что снег пошел вместе с дождем в районе Митино. Но из-за положительной температуры воздуха снежный покров не образовался.

Ранее женщина спутала туман вокруг «Москвы-Сити» с пожаром.

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