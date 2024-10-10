На угольном разрезе в Кемеровской области произошло обрушение грунта

На Моховском разрезе в Беловском округе Кемеровской области произошло обрушение грунта. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на 10 октября.

«На Моховском разрезе <...> при производстве работ по выемке угля открытым способом произошло внезапное обрушение грунта и породы», — говорится в сообщении ведомства.

Предварительно, в результате обрушения есть пострадавшие. По факту возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении работ».

До этого Росфинмониторинг сообщал, что правоохранительные органы пресекли в Кузбассе деятельность преступной группы по хищению бюджетных средств, выделенных на ликвидацию убыточных шахт.

По информации ведомства, в состав преступной группы входили представители коммерческих организаций-подрядчиков, а также подведомственного Минэнерго России учреждения.

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