Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На угольном разрезе в Кемеровской области произошло обрушение грунта

СК РФ: на Моховском разрезе в Кузбассе обрушился грунт, есть пострадавшие

close
Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

На Моховском разрезе в Беловском округе Кемеровской области произошло обрушение грунта. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на 10 октября.

«На Моховском разрезе <...> при производстве работ по выемке угля открытым способом произошло внезапное обрушение грунта и породы», — говорится в сообщении ведомства.

Предварительно, в результате обрушения есть пострадавшие. По факту возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении работ».

До этого Росфинмониторинг сообщал, что правоохранительные органы пресекли в Кузбассе деятельность преступной группы по хищению бюджетных средств, выделенных на ликвидацию убыточных шахт.

По информации ведомства, в состав преступной группы входили представители коммерческих организаций-подрядчиков, а также подведомственного Минэнерго России учреждения.

Ранее жительница Улан-Удэ провалилась в яму с закопанным углем и получила ожоги.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами