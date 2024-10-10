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СК назвал причину пожара в «доме-корабле» в центре Москвы

Следком: пожар на Большой Тульской в Москве произошел из-за неисправной проводки

Возгорание в квартире жилого дома на Большой Тульской улице в Москве могло произойти из-за неисправной электропроводки. Об этом сообщает столичный Следственный комитет.

«По предварительным данным, причиной пожара явилась неисправность электрической проводки», — говорится в сообщении.

Также СК начал доследственную проверку по факту обнаружения тел двух человек на месте возгорания. В ближайшее время ведомство планирует назначить пожарно-техническую и судебно-медицинскую экспертизы.

Возгорание в доме на Большой Тульской началось ранним утром 10 октября — загорелась квартира на шестом этаже здания. Прибывшие на место происшествия пожарные спасли 14 жильцов, еще около 80 эвакуировались сами.

Площадь пожара достигла 55 квадратных метров, прежде чем его удалось ликвидировать усилиями 47 спасателей и 15 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Норильске спасли от пожара более 20 кошек и собак.

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