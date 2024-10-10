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В Челябинске трамвай переехал мужчину

В Челябинске мужчина попал под колеса трамвая

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Shutterstock/Tishchenko Dmitrii

В Челябинске трамвай сбил человека. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел на Новороссийской улице. По предварительной информации, пострадавший переходил трамвайные пути, когда он попал под колеса транспортного средства.

Мужчину спасти не удалось. Какие именно травмы получил россиянин, неизвестно.

«На место дорожно-транспортного происшествия незамедлительно прибыли экипажи Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа», – сообщается в публикации.
На данный момент сотрудники ведомств устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В полиции напомнили о том, что перед переходом дороги нужно убедиться в том, что это безопасно.

До этого в Сыктывкаре мужчина по неизвестной причине оказался на путях, и его переехал поезд. Известно, что машинист пытался затормозить, но не успел. В результате 40-летний мужчина попал в больницу, во время аварии ему отрезало руку, медики оказали ему всю необходимую помощь.

Ранее в Одессе попытались мобилизовать машиниста движущегося трамвая.

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