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В Ростовской области за ночь сбили 10 беспилотников

Губернатор Голубев: за ночь в Ростовской области уничтожили 10 беспилотников

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Inna Varenytsia/REUTERS

В течение ночи в Ростовской области уничтожили 10 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Голубев.

Он отметил, что беспилотники были сбиты, а также подавлены с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Губернатор подчеркнул, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет.

10 октября глава администрации Брянской области Александр Богомаз сообщил, что над территорией региона сбили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины.

Накануне Богомаз также сообщил, что силы противовоздушной обороны Минобороны России обнаружили и ликвидировали беспилотник самолетного типа ВСУ в небе над Брянской областью. По словам губернатора, обошлось без пострадавших и разрушений.

Ранее на Украине приостановили производство беспилотников.

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