Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Два беспилотника уничтожили в небе над Ростовской областью

Голубев: два БПЛА уничтожены в Ростовской области

close
Inna Varenytsia/REUTERS

Два беспилотника уничтожены в небе над Ростовской областью. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

Он уточнил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать сразу два района российского региона.

«Минувшей ночью силами ПВО в Ростовской области уничтожено два БПЛА — в Миллеровском и Каменском районах. Пострадавших и разрушений на земле нет», — написал он.

В ночь на 10 октября над территорией Брянской области сбили беспилотник. Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, в результате атаки никто не пострадал.

Незадолго до этого Вооруженные силы России нанесли авиаудар по цеху сборки беспилотников для украинской армии, который находится в здании Машиностроительного завода в городе Краматорск. Известия опубликовали кадры точечного удара, который наносился при помощи двух бомб ФАБ-500.

Ранее сообщалось о поражении в Купянске цеха по сборке беспилотников ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами