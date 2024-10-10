Два беспилотника уничтожили в небе над Ростовской областью

Два беспилотника уничтожены в небе над Ростовской областью. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

Он уточнил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать сразу два района российского региона.

«Минувшей ночью силами ПВО в Ростовской области уничтожено два БПЛА — в Миллеровском и Каменском районах. Пострадавших и разрушений на земле нет», — написал он.

В ночь на 10 октября над территорией Брянской области сбили беспилотник. Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, в результате атаки никто не пострадал.

Незадолго до этого Вооруженные силы России нанесли авиаудар по цеху сборки беспилотников для украинской армии, который находится в здании Машиностроительного завода в городе Краматорск. Известия опубликовали кадры точечного удара, который наносился при помощи двух бомб ФАБ-500.

Ранее сообщалось о поражении в Купянске цеха по сборке беспилотников ВСУ.