Власти Флориды сообщили о первых жертвах урагана «Милтон»

Чиновники американского штата Флорида зафиксировали первые жертвы урагана «Милтон». Об этом сообщает телеканал WPBF 25 News.

По данным властей, торнадо, вызванный «Милтоном», прошел по району Спэниш Лейкс. Спасатели уже направились на место происшествия.

На текущий момент полиция и пожарные обследуют разрушенные участки. Точное число жертв стихии не уточняется.

10 октября ураган «Милтон» достиг Флориды. Природное явление вошло на западном побережье штата в районе обособленной местности Сиеста-Ки в округе Сарасота. Скорость ветра достигала 57 м/с (205 км/ч), что соответствует третьей категории по пятибалльной шкале.

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, «Милтон» может стать самым разрушительным ураганом в истории. При этом специалист отметил, что сила явления будет оценена после того, как будет измерена скорость его передвижения и масштаб вызванных разрушений.

Ранее более 1 млн человек остались без электричества из-за урагана «Милтон».