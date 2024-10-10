В РСТ заявили о заинтересованности Пакистана в российских туристах

Пакистан заинтересован в посещении страны туристами из Российской Федерации. Об этом сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).

1-2 октября в Москве состоялся первый Российско-пакистанский торгово-инвестиционный форум. В том числе, в нем приняли участие туроператоры-члены РСТ и пакистанские принимающие компании. Пакистанская сторона проявила большой интерес к российскому туристическому рынку. В первую очередь, это касается организации значительного по объему потока российских туристов в Пакистан. Но, кроме этого, пакистанские операторы рассматривают возможности организации туров в Россию: Москву, Санкт-Петербург, Казань.

Представители российского турбизнеса отметили, что Пакистан является очень интересным направлением, привлекательным для туристов.

1 октября заместитель министра торговли Пакистана Насир Хамид заявил, что власти исламской республики обсуждают смягчение визового режима для российских путешественников и предпринимателей.

Ранее в Пакистане подорвался на мине автомобиль делегации с послом РФ.