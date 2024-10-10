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Более 1 млн человек остались без электричество из-за урагана «Милтон»

Ураган «Милтон» вызвал перебои с электроснабжением у 1,12 млн жителей Флориды

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Более 1 млн потребителей электроэнергии в американском штате Флорида остались без света из-за обрушившегося на штат урагана «Милтон». Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса PowerOutage.

Согласно данным ресурса, в настоящее время перебои с электроснабжением наблюдаются у 1,12 млн пользователей.

10 октября ураган «Милтон» достиг Флориды. Природное явление вошло на западном побережье штата в районе обособленной местности Сиеста-Ки в округе Сарасота. Скорость ветра достигала 57 м/с (205 км/ч), что соответствует третьей категории по пятибалльной шкале.

По словам губернатора Флориды Рона Десантиса, ураган представляет серьезную опасность для местного населения. Он предупредил местных жителей, что они попадут в беду, если откажутся покидать свои дома.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предположил, что «Милтон» может стать самым разрушительным ураганом в истории. При этом специалист отметил, что сила явления будет оценена после того, как будет измерена скорость его передвижения и масштаб вызванных разрушений.

Ранее «Роскосмос» показал кадры с ураганом «Милтон».

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