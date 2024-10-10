Спасатели напомнили о главных требованиях безопасности в осенние каникулы

В период осенних каникул детям и их родителям следует соблюдать определенные требования безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ МО «Мособлпожспас».

«Спички, зажигалки, а также горючие легковоспламеняющиеся жидкости нужно разместить вне зоны досягаемости детей, чтобы лишний раз не подогревать их любопытство. То же самое касается других опасных, колющих или режущих, предметов, химических опасных веществ, а также лекарств», — рассказал заместитель начальника территориального управления №4 ГКУ МО «Мособлпожспас» Евгений Патуев.

Замначальника добавил, что детям, находясь на улице, нельзя подходить близко к бездомным животным. Также им следует обходить теплотрассы, люки, колодцы и дворы, где проводятся ремонтные работы. Во время прогулок детям нельзя без присмотра взрослых разводить костры и выполнять другие действия, способные нанести вред здоровью, отметил Патуев.

В сентябре исследование показало, что во время школьных осенних каникул каждый шестой родитель планирует взять отпуск, чтобы провести с детьми больше времени. В оплачиваемый и неоплачиваемый отпуск пойдет каждая пятая мама и каждый восьмой отец.

Ранее родителям напомнили о правилах безопасности детей у воды.