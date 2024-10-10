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В России отмечен всплеск мошенничества с угрозами о дискредитации Вооруженных сил

РАНХиГС: мошенники используют угрозы возбуждения дел о дискредитации ВС РФ

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Depositphotos

В отношении российских граждан отмечен всплеск мошенничества с использованием угроз возбуждения уголовных дел о дискредитации Вооруженных сил РФ. Об этом со ссылкой на экспертов Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что мошеннические рассылки от лица сотрудников силовых ведомств ведутся на личные аккаунты граждан. Подобная схема с применением фальшивых постановлений не нова, однако ранее она использовалась в основном через корпоративные адреса и была направлена на сотрудников организаций.

По словам модератора проекта «Антимошенник» РАНХиГС Ирины Смирновой, подобная практика говорит о том, что украинские кол-центры накопили значительный объем информации об отдельных россиянах и создали их цифровые досье.

Жертв мошенничества может шокировать упоминание реальных персональных данных вплоть до номера паспорта и адреса регистрации. Если люди поддаются на уловки и связываются с мошенником, им предлагают перевести деньги «для решения вопроса». Возможны варианты с выманиваем пароля от «Госуслуг» и/или банковских аккаунтов, а также провоцирование на совершение противоправных действий.

9 октября юрист рассказал о новых схемах мошенников, действующих от имени спецслужб, якобы раскрывших преступную группу по похищению средств человека.

Ранее россиян предупредили о шпионских программах под видом медицинских файлов.

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