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Профсоюз преподавателей аргентинских университетов объявил о забастовке

Преподаватели вузов Аргентины объявили о начале забастовки

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Natacha Pisarenko/AP

Профсоюз преподавателей высших учебных заведений Аргентины объявил о начале общенациональной забастовки. Об этом со ссылкой на национальную федерацию преподавателей университетов страны сообщает ТАСС.

В документе отмечается, что депутаты парламента, проголосовавшие против преодоления вето президента Хавьера Милея на законопроект об индексации финансирования вузов, проигнорировали волю аргентинского народа, поэтому демократия уступила «антиреспубликанской манере» управлять страной при помощи указов.

Профсоюз объявил 10 октября днем начала забастовки и призвал принять план борьбы в защиту повышения зарплат преподавателей и увеличения бюджетных расходов на университеты.

27 сентября сообщалось, что в Аргентине за чертой бедности оказались более половины населения страны. Среди них 18,1% живут в нищете.

28 августа сообщалось, что в Аргентине снизят налог на импорт, который повысил президент Милей.

Ранее правительство Аргентины спрогнозировало падение ВВП по итогам года.

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