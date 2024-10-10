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В Москве выпал первый снег

В некоторых районах Москвы выпал первый снег

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Василий Кузьмичёв/Агентство «Москва»

В некоторых районах Москвы выпал первый снег. Об этом сообщает портал MSK1.

По данным портала, снег пошел вместе с дождем в районе Митино. Однако осадки не успели сформировать устойчивый снежный покров. Причиной тому стала положительная температура воздуха.

4 октября главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщала, что в Москве первый снег может выпасть во второй половине октября. По предварительным данным, температура воздуха в этот период утром и ночью может быть ниже 0°C.

При этом научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что холодная и снежная погода установилась уже на 45% территории Российской Федерации. По его словам, сейчас снег можно наблюдать на Чукотке, в Магаданской области и на севере Хабаровского края.

9 октября Позднякова сообщила, что предстоящие выходные, 12 и 13 октября, в Москве будут по-весеннему теплыми, температура воздуха составит +15°C. В эти дни в столице ожидаются небольшие кратковременные дожди, уточнила синоптик.

Ранее Гидрометцентр пообещал москвичам резкое похолодание до +5 градусов.

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