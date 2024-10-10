Кадыров прокомментировал «национальный окрас» инцидента в Wildberries

Некоторые люди пытаются придать «национальный окрас» инциденту в офисе маркетплейса Wildberries. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Обращаюсь ко всем, кто раздувает данную тему. Если у кого-то есть претензии к кадыровцам, то пусть выражают их лично мне, поскольку я являюсь главным кадыровцем. Глубоко заблуждается тот, кто считает, что можно стравить на бытовой почве целые народы», — написал Кадыров.

18 сентября у офиса Wildberries в центре Москвы произошел вооруженный конфликт. Основательница маркетплейса Татьяна Ким заявила, что ее муж с вооруженными людьми пытался захватить офис компании в Романовом переулке в Москве. Вооруженные люди в масках также пришли в офис Wildberries на «Динамо».

Сам Владислав Бакальчук утверждает, что приехал на переговоры, а на него и его команду совершили нападение. Бакальчук избежал ареста, хотя против него выдвинуты обвинения по тяжелым статьям. Всего Басманный суд Москвы арестовал 30 человек.

Ранее Бакальчук заявил, что он до сих пор жив и свободен благодаря Кадырову.