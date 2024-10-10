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Из-за урагана «Милтон» в США задержали или отменили почти две тысячи авиарейсов

FlightAware: из-за урагана «Милтон» в США отменили или задержали 1916 авиарейсов

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Shutterstock/FOTODOM

Из-за приближения урагана «Милтон» в США отменены или задержаны множество авиарейсов. Об этом свидетельствуют данные портала FlightAware.

9 октября об отмене вылета было объявлено на 1916 рейсов, проходящих по территории США или пересекающих ее транзитом. Задержаны 1282 авиарейса.

Подавляющее количество отмен пришлось на три аэропорта штата Флорида, к побережью которого приближается ураган. Более 800 авиарейсов отменили в аэропорту Орландо, 387 рейсов — в аэропорту Тампа и 191 рейс в аэропорту Майами.

9 октября из-за приближения урагана «Милтон» власти Флориды призвали эвакуироваться более 5,5 млн жителей. В результате на основных выездных трассах скопились тысячи машин, движение было замедлено до минимума.

Однако многие остаются в своих домах и убежищах. CNN отмечало, что в преддверии урагана во Флориде массово скупают бензин, топливо закончилось почти на 1,5 тыс. заправочных станций штата.

Издание Newsweek предупреждало, что «Милтон», надвигающийся на Флориду, может усилиться до шестой, официально даже не существующей категории. Приближение урагана охарактеризовано как «чрезвычайно опасное» и «опасное для жизни».

Ранее сообщалось, что на фоне приближающегося урагана «Милтон» во Флориде прошли торнадо.

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