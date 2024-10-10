Россиянам дали советы, как восстановить потерянные данные на смартфоне

Если ваши данные вдруг пропали со смартфона или вы сами случайно удалили их, не спешите паниковать — есть несколько способов исправить это. Об этом «Газете.Ru» рассказал операционный директор сервиса «Павербанки МТС Юрент» Егор Заречнев.

Наши смартфоны уже давно перестали быть инструментом для развлечений, теперь мы практически живем с их помощью — работаем, учимся, общаемся.

Поэтому потерять данные на своем личном гаджете — страшный сон любого пользователя. Но если это все же случилось, не нужно паниковать — есть несколько способов решить эту проблему.

«Первым делом стоит проверить наличие резервных копий ваших данных. Многие смартфоны автоматически создают резервные копии через облачные сервисы или синхронизацию с компьютером. На Android устройствах можно использовать Google Drive, а на iPhone — iCloud. Если у вас есть такие резервные копии, просто восстановите их на устройстве. Совершить восстановление удаленных файлов iPhone можно и благодаря программе iTunes, установленной на компьютер», — объяснил эксперт.

Если резервные копии отсутствуют или повреждены, можно воспользоваться специализированными программами для восстановления потерянных файлов. Среди популярных приложений можно попробовать Disk Drill, Disk Digger, All Data Recovery. Эти программы позволяют сканировать устройство на наличие удаленных файлов и восстанавливать их.

«Если потерянные файлы находились не в памяти смартфона, а на внешней SD-карте, то шансов вернуть их значительно больше. Для этого подключите карту напрямую к компьютеру и попробуйте воссоздать информацию с помощью одной из специальных программ для восстановления стертых файлов. Например, Disk Drill, Recuva, R. Saver», — отметил он.

Если все вышеперечисленные методы не помогли, возможно, потребуется обратиться к специалистам.

«В любом случае, прежде чем предпринимать какие-либо действия, важно сохранить текущее состояние устройства и не записывать новые данные, чтобы не перезаписать удаленные файлы», — резюмировал Заречнев.

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