В Москве снизился объем предложения дорогих квартир на вторичном рынке

Аналитики экосистемы Kalinka составили рейтинг районов на вторичном рынке элитной жилой недвижимости Москвы. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

По оценке аналитиков экосистемы Kalinka, на вторичном рынке элитного жилья Москвы в сентябре экспонировался 751 лот, что ниже прошлогоднего показателя на 10%.

Наибольшая доля в экспозиции приходится на район Хамовники и составляет 28%. За год доля района увеличилась на 1 п.п. На втором месте находится Пресненский район с долей 19%, при этом его доля за год снизилась на 1 п.п. Раменки замыкают тройку лидеров с долей 15% (+3 п.п.). В Тверском районе доля лотов в экспозиции составляет 8% (+ 2 п.п.), на Арбат приходится доля 6% (-1 п.п.), на Якиманку – 5% (-1 п.п.). В Замоскворечье на долю элитных лотов на вторичном рынке приходится 4% (за год доля не изменилась). В остальных районах (Мещанский, Дорогомилово, Басманный, Красносельский, Таганский, Беговой, Донской, Даниловский и др.) доля в общем объеме элитного жилья на вторичном рынке не превышает 2%.

«Объем предложения дорогих квартир на вторичном рынке жилья столицы сокращается за счет вымывания ликвидных лотов и лотов по более низкой стоимости. При этом средневзвешенная цена квадратного метра по сравнению с прошлым годом незначительно увеличилась и составила 1,3 млн руб. (+1,4% за год). Средний бюджет лота в экспозиции составил 244,6 млн руб., прибавив за год 3%. Растет и средняя площадь лотов в продаже. За год она увеличилась на 1%, до 183,5 кв. м», -— отмечает Алексей Чумалов, генеральный директор экосистемы Kalinka.

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