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В деле экс-адвоката Пашаева могут появиться новые эпизоды

Пашаева проверяют на причастность к другим эпизодам мошенничества

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Следователи проверяют бывшего адвоката Эльмана Пашаева на причастность к другим эпизодам вменяемого ему преступления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В уголовном деле могут появиться другие эпизоды мошенничества», — рассказал он.

Пашаева задержали в Москве 17 сентября. По версии следствия, в феврале 2024 года он убедил мужа «королевы марафонов» Елены Блиновской Алексея, что за крупное денежное вознаграждение сможет освободить супругов от уголовной ответственности по их делу.

Кроме того, по данным Mash, Пашаев якобы предлагал заключенным, поехавшим в зону спецоперации, устроить за деньги так, что они смогут отсидеться в тылу. Также сообщалось, что экс-адвоката заподозрили в получении госпособия за поддельное ранение.

Ранее стало известно о попытке Пашаева вернуть себе статус адвоката

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