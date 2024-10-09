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Во Флориде предупредили об опасности урагана «Милтон» для людей

Губернатор Десантис: надвигающийся ураган «Милтон» несет опасность для населения

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Роскосмос

Надвигающийся на американский штат Флорида ураган «Милтон» представляет серьезную опасность для местного населения. С таким заявлением выступил губернатор региона Рон Десантис на пресс-конференции, сообщает РИА Новости.

«Будет мудро перейти в укрытие», — отметил он.

Десантис предупредил местных жителей, что они попадут в беду, если откажутся покидать свои дома. По словам губернатора, «большой шторм» принесет много разрушений, скорее всего — уничтожит жилье.

До этого издание Newsweek писало, что свыше 5,5 млн человек могут покинуть побережье Флориды из-за приближающегося стихийного бедствия.

В среду, 9 октября, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предрек, что «Милтон» вызовет мощнейшие разрушения во Флориде, избежать которых невозможно. Он призвал эвакуировать население из зоны бедствия.

Ранее ученые нашли неожиданный фактор, способный ослабить разрушительные ураганы.

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