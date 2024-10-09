Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Житель Чувашии жестоко избил и изнасиловал знакомую

В Чувашии будут судить мужчину за избиение и изнасилование знакомой

close
Виталий Белоусов/РИА Новости

В Чебоксарах пьяный мужчина жестоко избил знакомую, он нанес женщине более 100 ударов, изнасиловал и ограбил. Об этом сообщает СУ СК РФ по республике Чувашия.

Инцидент произошел в мае 2024 года, 46-летний мужчина поссорился со своей знакомой. В ходе конфликта он жестоко избил женщину, нанеся ей не менее 100 ударов руками и ногами. Затем злоумышленник набросился на потерпевшую, изнасиловал ее и забрал сотовый телефон, после чего скрылся.

Личность подозреваемого удалось быстро установить, в отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело, он заключен под стражу. Материалы расследования переданы в суд для рассмотрения, мужчине может грозить длительный срок заключения.

До этого сообщалось, что житель Ульяновска похитил и избил битой знакомую. Как пленнице удалось сбежать от похитителя — не сообщается. Россиянка обратилась в правоохранительные органы, в отношении похитителя было возбуждено уголовное дело. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Ранее россиянин, вытолкнувший знакомую с балкона четвертого этажа, получил шесть лет колонии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами