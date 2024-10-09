Житель Чувашии жестоко избил и изнасиловал знакомую

В Чебоксарах пьяный мужчина жестоко избил знакомую, он нанес женщине более 100 ударов, изнасиловал и ограбил. Об этом сообщает СУ СК РФ по республике Чувашия.

Инцидент произошел в мае 2024 года, 46-летний мужчина поссорился со своей знакомой. В ходе конфликта он жестоко избил женщину, нанеся ей не менее 100 ударов руками и ногами. Затем злоумышленник набросился на потерпевшую, изнасиловал ее и забрал сотовый телефон, после чего скрылся.

Личность подозреваемого удалось быстро установить, в отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело, он заключен под стражу. Материалы расследования переданы в суд для рассмотрения, мужчине может грозить длительный срок заключения.

До этого сообщалось, что житель Ульяновска похитил и избил битой знакомую. Как пленнице удалось сбежать от похитителя — не сообщается. Россиянка обратилась в правоохранительные органы, в отношении похитителя было возбуждено уголовное дело. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Ранее россиянин, вытолкнувший знакомую с балкона четвертого этажа, получил шесть лет колонии.