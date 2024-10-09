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Свердловскую гадалку оштрафовали за то, что она не смогла снять порчу

В Свердловской области оштрафовали гадалку, которая не смогла снять порчу

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Shutterstock

В Свердловской области гадалку, которая взяла деньги за снятие порчи и не смогла оказать услугу, оштрафовали. Об этом сообщает 66.ru.

По информации издания, 25-летняя жительница города Артемовского пообещала клиентам, что снимет порчу за 34 тысячи рублей и оплату всех необходимых материалов. Она провела магический ритуал, а потом еще один, однако результат не устроил обратившихся к ней граждан — они отправились в суд.

Суд принял решение оштрафовать гадалку на 50 тысяч рублей. Кроме того, свердловчанке пришлось извиниться перед неудовлетворенными клиентами.

До этого гадалка из Тюмени общалась с обманутой клиенткой от имени «привороженного» мужчины. Теперь женщину обвиняют в мошенничестве с причинением значительного ущерба, вскоре ее дело будет рассмотрено в суде.

Ранее в России предложили ввести уголовное наказание за порчу, гадание и привороты.

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