Эксперт: с завышенными ценами на красную икру разберется ФАС

Красная икра – это не товар первой необходимости, поэтому цены на нее формируются только исходя из рыночных механизмов. Если наблюдаемый скачок цен произошел искусственно и обусловлен лишь желанием заработать, то этим будет заниматься ФАС, отметил председатель организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов в беседе с Общественной Службой Новостей.



Резкое повышение стоимости икры может объясняться как объективными факторами – например, низким уловом, так и спекулятивными практиками производителей. Во втором случае возможны ценовые сговоры и согласованная ценовая политика, которая до сих пор не выявлена, так как икра, будучи деликатесом, чаще находится вне поля зрения регуляторов, объяснил эксперт. Он заверил, что если нарушения все же выявятся, ФАС примет меры, добавив, что все-таки в большей степени текущее повышение цен – результат сложной ситуации с выловом.

«К Новому году, вероятно, будет подорожание, потому что в этот период традиционно растет спрос», — добавил Павлов.

По его мнению, это не радикально скажется на россиянах, так как дефицита не будет, а желающие купить баночку икры раз в год на праздник смогут себе это позволить вне зависимости от ее стоимости.

«Конечно, было бы неплохо, чтобы антимонопольная служба пристально следила, чтобы не было никаких согласованных действий по задиранию цены со стороны производителей и дистрибьюторов», — заключил эксперт.

Красная икра к октябрю выросла в цене на 25%, ближе к Новому году прогнозируется скачок стоимости еще на 10%. По прогнозам специалистов, она может подорожать до 9 тыс. руб. за килограмм.

В Рыбном союзе ранее назвали главную причину подорожания красной икры.