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Рестораны представят специальное меню на фестивале «Золотая осень»

Посетители фестиваля «Золотая осень» смогут попробовать тыквенный латте

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Пресс-служба Департамента торговли и услуг города Москвы

На площадках фестиваля «Золотая осень» организованы различные гастрономические шале, а рестораны подготовили специальное меню, сообщается на сайте mos.ru.

В столице на нескольких площадках фестиваля посетители смогут попробовать различные блюда. На Тверской площади готовят стейки из форели и баклажаны с томатами, на площади Революции для посетителей готовят блины с различными начинками, телятину на гриле и разнообразные напитки.

Также на площадках фестиваля в столице любители сладкого смогут попробовать взвар из сухофруктов, осенний тыквенный латте и медовый сбитень с клюквой по старинному русскому рецепту.

Специально для фестиваля рестораны в Москве приготовили сезонное сет-меню. В парке «Бригантина» на Коптевском бульваре для посетителей готовят свиные ребрышки с беби-картофелем и брискет, на Теплом Стане (владение 1б) – различные виды тортильи с кабачком или тыквой, а на Святоозерской улице (владение 1) посетители смогут попробовать пирог с тыквой или тыквенный раф.

Также в сквере у Гольяновского пруда готовят наваристую мясную солянку, а на Матвеевской – различные мясные блюда.

Напомним, фестиваль «Золотая осень» проходит с 4 по 13 октября. В рамках фестиваля в Москве организованы ярмарки, выставки, концерты и фестивали.

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