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В отделении полиции в Смоленской области предотвратили попытку теракта

ФСБ: в здании УМВД по Смоленской области предотвратили попытку теракта

В Смоленской области предотвратили попытку теракта в здании управления министерства внутренних дел (МВД). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

«30-летний житель Тверской области пытался пронести самодельное устройство под видом папки с документами», — говорится в тексте.

При задержании пострадал сам злоумышленник, двое полицейских получили контузии, их доставили в больницы. На месте работают взрывотехники.

В отношении мужчины, который попытался пронести в здание самодельное взрывное устройство, было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на теракт.

Как сообщает Telegram-канал Mash, cразу после ЧП спецслужбы осмотрели авто, на котором приехал мужчина, — внутри нашли что-то подозрительное и уничтожили на месте. Видеокадрами с места событий поделился Telegram-канал «Подслушано Смоленск».

В начале сентября сообщалось, что в Волгограде двоих мужчин задержали за нападение на сотрудников МВД.

Ранее под Челябинском люди в военной форме с оружием избили двух мужчин.

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