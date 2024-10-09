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Екатеринбуржец разгромил машины и поджег магазин после неудачного ограбления

В Екатеринбурге мужчина не смог ограбить магазин и поджег его

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Телеграм-канал Ural Mash

В Екатеринбурге мужчина попытался совершить ограбление и устроил пожар в магазине. Видео с места событий появилось в Telegram-канале Ural Mash.

Инцидент произошел накануне вечером во дворе многоэтажного дома на Рощинской улице. По словам очевидцев, сначала неизвестный пытался проникнуть в магазин «Пивко», но не смог вскрыть двери и вышел из себя. Он поджег вход в торговую точку, а также проколол колесо припаркованного рядом «Мерседеса» и разбил одного из стекол у другого автомобиля.

На этом злоумышленник не остановился и продолжил портить чужое имущество, после случившегося местные жители обнаружили царапины и порезанные шины еще у нескольких машин. Судя по видео, возгорание оперативно потушили приехавшие на место пожарные. В полиции города и областном управлении МЧС произошедшее не комментировали.

В июле москвич устроил пожар в магазине после конфликта с продавцами и сам получил сильные ожоги.

Ранее россиянин поджег диван в своей квартире и попал в психиатрическую больницу.

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