В Копейске мужчина с друзьями вывез мигранта в лес, избил его и получил девять лет

Суд вынес приговор россиянам, которые похитили иностранца и вывезли в лес. Об этом сообщает Копейский городской суд.

Всех четверых обвиняли в совершении преступления. В результате одного из фигурантов отправили в колонию строгого режима на девять лет, второй проведет в подобном заведении шесть лет. Третий и четвертый проведут в ИК общего режима по восемь лет.

Помимо этого, фигуранты разбирательства должны выплатить пострадавшему миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.

Мужчин задержали в прошлом году. По данным источников, россияне утверждали, что иностранец похитил двоих несовершеннолетних и надругался над одной из них, но эта версия не нашла подтверждения.

Мигранта вывезли в лес, где его раздели, надели на него поводок и заставили лаять. Помимо этого, мужчину привязывали к дереву и били.

До этого на Урале коллектора обвинили в том, что он издевался над несовершеннолетней. Он потребовал, чтобы 16-летняя девушка снялась на камеру без одежды и извинилась перед теми, кому должна денег.

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