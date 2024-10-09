В Сочи упавший со скалы турист пролежал в ожидании помощи два дня

В Сочи сотрудники МЧС России спасли 45-летнего туриста, упавшего со скалы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве уточнили, что о пропаже мужчины заявили его родственники: они рассказали, что отдыхающий отправился в лес за грибами и пропал. Любитель тихой охоты пытался связаться с семьей на следующий день после выхода в лес, но звонок оборвался.

На поиски пропавшего вышли 11 сотрудников экстренной службы. Они несколько часов искали туриста в районе горы Бозтепе. Оказалось, что грибник сорвался со скалы, в ожидании помощи он провел под дождем две ночи. Спасатели эвакуировали пострадавшего и передали его сотрудникам скорой помощи.

До этого пара путешественников застряла на скальном участке хребта Ачишхо в Сочи, туристам потребовалась помощь спасателей. Их спускали, используя альпинистское снаряжение.

Ранее в Гималаях спасли альпинисток, оставшихся без еды на высоте 6000 метров.