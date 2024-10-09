Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы самые высокооплачиваемые профессии в нефтегазовой отрасли

В нефтегазовой отрасли России самая высокая зарплата у газорезчиков

close
Shutterstock

По итогам третьего квартала 2024 года на самые высокие заработные платы в нефтегазовой отрасли РФ могут рассчитывать газорезчики. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на результаты исследования, проведенного аналитиками сервиса «Авито Работа». В среднем работодатели предлагают соискателям 113 549 рублей (+73%) в месяц.

На втором месте оказалась профессия бурильщика. Средняя предлагаемая зарплата кандидатам на данную позицию достигла 111 150 рублей, что на 45% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Тройку лидеров замыкают монтажники. Работодатели предлагают соискателям в среднем 105 541 рубль в месяц (+21% по сравнению с прошлым годом).

До этого сообщалось, что наибольший прирост количества вакансий в сфере маркетинга по итогам III квартала 2024 года пришелся на профессию рекламного агента. Средняя предлагаемая зарплата кандидатам на эту позицию составляет 59 561 рубль в месяц при полной занятости.

Ранее стало известно, как изменились доходы россиян с внедрением ИИ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами