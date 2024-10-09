Россиянка накинулась с ножом на маленьких дочерей, не обнаружив на месте сигареты

В Якутске 33-летняя многодетная мать напала на двух дочерей 10 и 12 лет после того, как не обнаружила на месте сигареты. Об этом сообщает издание Sakhaday.

По словам детей, мать обвинила их в пропаже табака, после чего стала их избивать руками и ножом. В какой-то момент десятилетней девочке удалось сбежать из квартиры и позвать на помощь соседей. Они вызвали полицию и скорую.

Одной из несовершеннолетних медики диагностировали резаные раны головы, левого плеча и левой голени, другой — резаные раны пальцев рук, поверхностную рану головы. У обеих детей также нашли гематомы, ссадины и ушибы.

Женщину доставили в отделение полиции. Правоохранители отметили, что признаков опьянения у многодетной матери обнаружено не было. В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по статье «Истязание».

Дело взяли на контроль в региональной прокуратуре, сообщили в ведомстве.

Ранее в Красноярске мужчина ранил ножом бывшую сожительницу и ее 16-летнюю дочь.