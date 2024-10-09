В Кузбассе участник свадебного кортежа открыл стрельбу из окна машины

Жителей Кузбасса оштрафовали после видео со свадебным кортежем. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Инцидент произошел в Кемерово. На кадрах видео, которое засняли в машине, заметно, как мужчина на сиденье около водителя высунул руку в окно и стал стрелять, всего было несколько выстрелов.

Правоохранители оперативно нашли нарушителей. Выяснилось, что у водителя нет прав. При этом во время езды он выезжал на встречную полосу и допускал другие нарушения. Помимо этого, у него уже есть неоплаченные штрафы.

«Общая сумма штрафов, которые могут быть назначены гражданину по решению суда, может достигать 21 000 рублей», – сообщается в публикации.

На пассажирском кресле находился его родственник. У него конфисковали оружие и назначили штраф 50 тысяч рублей за стрельбу. Его также привлекли к ответственности за то, что он был не пристегнут.

Владельца иномарки, в которой сидели молодые люди, также могут оштрафовать за передачу управления гражданину без прав.

Ранее в Петербурге подросток открыл стрельбу по мужчине, выпивавшему во дворе дома.