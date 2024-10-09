Стали известны самые популярные в РФ направления для отдыха на источниках

Спрос на отели с собственными термальными источниками (теплыми открытыми бассейнами с минеральной водой) в РФ за последний год вырос на 12%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные национального туроператора «Алеан».

В материале отмечается, что термальные курорты становятся востребованными у россиян после окончания бархатного сезона на побережье Черного моря. При этом наиболее популярным местом для отдыха в этот период является Тюмень, которую считают термальной столицей страны.

На соответствующий регион приходится порядка 85% от всех бронирований гостиниц. Интерес к осенним поездкам в Тюменскую область в текущем году вырос на 15% по сравнению с 2023 годом, уточнили аналитики.

Еще одним популярным направлением для отдыха оказалась республика Адыгея. Также россияне активно бронируют отели в Мостовском районе Краснодарского края, Челябинской и Смоленской областях. Кроме того, без внимания со стороны туристов не обходятся и термальные курорты в Камчатском крае.

«В совокупности эти направления составляют 5% заявок», — говорится в публикации.

По информации журналистов, за неделю в санатории на территории Тюменской области россиянам придется заплатить от 92 тыс. рублей на двоих. В стоимость входит не только проживание, но и питание с различными лечебными процедурами.

Дешевле обойдется поездка на базу отдыха с термальными источниками. Стоимость недельного отдыха составит от 48 тыс. рублей на двоих.

В Адыгее и Краснодарском крае за размещение в отеле с термальным бассейном в течение семи дней придется отдать от 60 тыс. рублей. Гостиницы в Свердловской и Челябинской областях предоставляют аналогичные услуги за 46 и 54 тыс. рублей соответственно, а в Камчатском крае — за 56 тыс. рублей.

Ранее аналитики выяснили, сколько россиян хотя бы раз в год устраивают себе оздоровительные каникулы.