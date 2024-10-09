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Дело о взятках в парке «Патриот» не связано с экс-замглавы Минобороны Поповым

РИА: дело о взятках сотрудников «Патриота» не связано с делом генерала Попова

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Алексей Ерешко/РИА Новости

Уголовное дело о взяточничестве, возбужденное против бывших сотрудников парка «Патриот», не связано с делом бывшего заместителя главы Минобороны РФ Павла Попова и директора парка Вячеслава Ахмедова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Накануне в Следственном комитете России сообщили, что военные следователи расследуют уголовное дело против бывших главного бухгалтера парка Андрея Пучкова и главы отдела закупок Ивана Трифоногло. Они обвиняются в получении взятки более чем на 27,5 млн рублей. Согласно информации СК, сотрудники парка получили взятку от компании, исполнявшей государственный контракт по техобслуживанию, за ослабление контроля и иное попустительство. Пучков арестован, Трифоногло отправлен под домашний арест, их имущество арестовано.

Собеседник агентства заявил, что это уголовное дело не связано с делом генерала Попова.

Скандалы, связанные с подмосковным парком «Патриот», начались еще в августе. Тогда задержали директора парка Вячеслава Ахмедова и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майора Владимира Шестерова. По данным следствия, эти двое вместе с подельниками похитили бюджетные средства, выделенные на обеспечение деятельности и функционирование «Патриота» и конгрессно-выставочного центра.

В конце августа был задержан Павел Попов. По данным СК РФ, в 2021-2024 годах военный, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка «Патриот», получал финансовую выгоду от учреждения, действуя совместно с Ахмедовым и Шестеровым. Все они, по версии следствия, похитили бюджетные деньги в размере 30 млн рублей.

Ранее имущество директора парка «Патриот» арестовали.

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