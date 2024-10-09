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Власти призвали более 5,5 млн жителей Флориды эвакуироваться из-за урагана «Милтон»

NYT: 5,5 млн человек эвакуируются с побережья Флориды из-за урагана «Милтон»

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Julio Cortez/AP

Власти США рекомендовали свыше 5,5 млн человек покинуть западное побережье Флориды из-за приближающегося урагана «Милтон» — это одна из крупнейших эвакуаций в истории штата, сообщает газета The New York Times.

«Угроза урагана Милтон <…> привела к одной из крупнейших эвакуаций в истории штата на этой неделе. Чиновники призвали миллионы людей покинуть возможную зону опасности», — пишет издание.

Эвакуация началась в понедельник, замедлив движение на трассе до минимума. Чтобы не допустить заторов на основных маршрутах, чиновники призвали жителей отправиться в ближайшие убежища и не уезжать дальше вглубь страны. Приказы были направлены на то, чтобы увести людей от смертоносного штормового нагона, а не от разрушительных ветров шторма.

CNN отмечало, что в преддверии урагана во Флориде массово скупают бензин, топливо закончилось почти на 1,5 тыс. заправочных станций штата.

Ожидается, что «Милтон» ударит по этой части штата в конце среды или в начале четверга. Этот район не подвергался прямому воздействию урагана более 100 лет.

Накануне сообщалось, что президент США Джо Байден решил отложить свою поездку в Германию и Анголу из-за урагана «Милтон», чтобы проследить за подготовкой и мерами реагирования на него.

Издание Newsweek предупреждало, что «Милтон», надвигающийся на Флориду, может усилиться до шестой, официально даже не существующей категории. Приближение урагана охарактеризовано как «чрезвычайно опасное» и «опасное для жизни».

Ранее ураган помешал NASA запустить зонд к спутнику Юпитера.

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