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Бойцы группировки «Юг» за четыре месяца FPV-дронами уничтожили шесть танков Leopard

ТАСС: группировка «Юг» уничтожила шесть танков Leopard FPV-дронами

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Martin Meissner/AP

Южная группировка российских войск с помощью FPV-дронов за последние четыре месяца уничтожила шесть немецких танков Leopard. Об этом со ссылкой на министерство обороны сообщает ТАСС.

По словам военнослужащего с позывным «Бугай», российские бойцы, применяя беспилотные летательные аппараты (БПЛА), поразили восемь танков Leopard. Два танка было поражено с помощью беспилотников самолетного типа «Молния-1», остальные шесть — FPV-дронами.

«Бугай» отметил, что FPV-дроны также применялись по обнаруженным боевым машинам пехоты Bradley и узлам связи, а также по скоплениям техники на полигоне в районе Курахово.

Боец рассказал, что в среднем его подразделение применяет от 200 до 400 дронов в месяц. Кроме того, в резерве находятся около 100-150 дополнительных беспилотников.

6 октября бывший танкист Вооруженных сил Украины (ВСУ), сбежавший из тренировочного лагеря в Польше, рассказал о минусах немецкого танка Leopard.

Ранее уничтожение Leopard 2 в Курской области вызвало недоумение в Германии.

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