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В Кремле прокомментировали движение квадроберов

Песков назвал движение квадроберов полной ерундой

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Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказал агентству РИА Новости свое мнение по поводу движения квадроберов.

«Это ерунда полная», — сказал представитель Кремля.

Квадробинг — популярная среди детей и подростков субкультура, предполагающая имитацию действий и повадок животных.

5 октября первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова сообщила о подготовке законопроекта о запрете пропаганды деструктивной идеологии, под который, в том числе, попадет и пропаганда квадроберства.

Позднее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что доверяет законодателям по теме возможного запрета квадробинга в РФ. Перед началом переговоров на саммите СНГ дипломат также поинтересовался у своего коллеги из Армении Арарата Мирзояна, есть ли у них в стране квадроберы.

3 октября депутат Госдумы Сергей Колунов предложил лишать родительских прав либо привлекать к административной и уголовной ответственности родителей, чьи дети увлекаются квадробингом. У инициативы нашлись как сторонники, так и противники. Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в частности призвала перестать пугать родителей.

Ранее в Подмосковье мать потребовала вакцинировать и чипировать дочь-квадробера.

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