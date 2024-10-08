Охотник за сокровищами смог найти Золотую сову, которую искали более 30 лет

Во Франции анонимный охотник за сокровищами смог найти спрятанную 31 год контрамарку с изображением Золотой совы, чтобы получить главный приз. Об этом сообщает Associated Press.

Охота «По следам Золотой Совы», которая привлекла тысячи энтузиастов по всей Франции, была основана на книге загадок, опубликованной в 1993 году. Участникам нужно было решить 11 головоломок в книге — и 12-ю, которая была спрятана, — чтобы расшифровать точное местонахождение жетона.

«Мы подтверждаем, что контрамарка Золотой совы была обнаружена вчера вечером», — отметили организаторы в социальных сетях.

Главный приз — сова, выполненная из трех килограммов золота и семи килограммов серебра с алмазной крошкой на ее лице. Ее примерная стоимость €150 тысяч. Организаторы держат оригинальный приз в надежном месте.

Чтобы получить сокровище, победителю нужно будет предоставить жетон вместе с ответами на все загадки книги.

До этого сообщалось, что в Англии металлоискатели нашли 1000-летний клад викингов с монетами. Он состоит из 36 серебряных монет, датируемых периодом с 1000 по 1065 годы. Деньги были отчеканены в эпоху правления таких английских королей, как Эдуард Исповедник, Этельред II и Кнуд, также известный как Канут.

Ранее в Великом Новгороде нашли рекордно богатый клад.