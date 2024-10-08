Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Охотник за сокровищами смог найти Золотую сову, которую искали более 30 лет

AP: энтузиаст нашел Золотую сову, которую не могли отыскать 31 год

close
Shutterstock

Во Франции анонимный охотник за сокровищами смог найти спрятанную 31 год контрамарку с изображением Золотой совы, чтобы получить главный приз. Об этом сообщает Associated Press.

Охота «По следам Золотой Совы», которая привлекла тысячи энтузиастов по всей Франции, была основана на книге загадок, опубликованной в 1993 году. Участникам нужно было решить 11 головоломок в книге — и 12-ю, которая была спрятана, — чтобы расшифровать точное местонахождение жетона.

«Мы подтверждаем, что контрамарка Золотой совы была обнаружена вчера вечером», — отметили организаторы в социальных сетях.

Главный приз — сова, выполненная из трех килограммов золота и семи килограммов серебра с алмазной крошкой на ее лице. Ее примерная стоимость €150 тысяч. Организаторы держат оригинальный приз в надежном месте.

Чтобы получить сокровище, победителю нужно будет предоставить жетон вместе с ответами на все загадки книги.

До этого сообщалось, что в Англии металлоискатели нашли 1000-летний клад викингов с монетами. Он состоит из 36 серебряных монет, датируемых периодом с 1000 по 1065 годы. Деньги были отчеканены в эпоху правления таких английских королей, как Эдуард Исповедник, Этельред II и Кнуд, также известный как Канут.

Ранее в Великом Новгороде нашли рекордно богатый клад.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами