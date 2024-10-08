В концертном зале Самары произошел пожар

В Самаре произошел пожар в концертном зале, пламя охватило площадь 50 кв. метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

«Горит чердачное помещение и второй этаж зала... На момент пожара концертный зал не работал. Никто не пострадал», — отмечается в сообщении.

В тушении огня участвуют 67 специалистов и 20 единиц техники.

8 октября МЧС сообщало, что в Игринском районе Удмуртии из-за детской шалости с огнем сгорел дом. Школьники играли со спичками, один из мальчиков поджег утеплитель на стене частного дома, пламя быстро перекинулось на кровлю. Испугавшись последствий, дети вызвали пожарных. Возгорание на площади 110 кв. метров удалось оперативно потушить. Никто не пострадал.

6 октября в Дагестане произошел крупный пожар в выставочном центре «Каспий Экспо». Огнем были охвачены секции с бытовой техникой и оптовая точка продаж мягких игрушек. Пострадали несколько пожарных.

Ранее в Бурятии произошел пожар на территории исправительной колонии.