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Старшеклассники толпой избили девочку в туалете петербургской школы

«Мойка78»: в Петербурге старшеклассники толпой избили девочку в школьном туалете

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Global Look Press

В Петербурге старшеклассники толпой избили 13-летнюю девочку в туалете школы. Об этом сообщает «Мойка78».

По информации издания, инцидент произошел в одной из школ, расположенных в Калининском районе. Девочка 7 октября обратилась в больницу с ушибами и рассказала, что ее в туалете образовательного учреждения избила группа учащихся старших классов.

По словам ребенка, на нее напала группа юношей. Они стали ее оскорблять, пинать, бить и швыряться в девочку мусором. В какой-то момент к издевательствам подключилась еще одна школьница, которая вышла из кабинки.

Прочие детали и обстоятельства произошедшего на данный момент не уточняются. Данных о состоянии пострадавшей не поступало.

Ранее неизвестные жестоко избили 12-летнего мальчика в Петербурге, он попал в реанимацию.

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