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Украинский сварщик сбежал в Венгрию, прорезав дыру в конструкции пограничного моста

Журналист Глагола: военнообязанный украинский сварщик сбежал в Венгрию

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Global Look Press

Украинец сбежал от мобилизации, проникнув в Венгрию по внутренним конструкциям пограничного моста. Об этом в своем Telegram-канале рассказал украинский журналист Виталий Глагола.

По его словам, сварщик сбежал через вырезанную дырку в мосту в Венгрию. Это был один из ремонтников на контрольно-пропускном пункте «Тиса» на Закарпатье.

Отмечается, что военнообязанный участвовал в ремонте моста и подготовил себе путь к бегству в другую страну.

22 сентября блогер из Киева Паша Бумчик сбежал в Румынию через горы Карпаты после того, как получил повестку из военкомата, и опубликовал видео из соседней страны. На кадрах из Румынии блогер сообщил, что ему нравится страна, и задается вопросом, не остаться ли ему здесь, раз он «заблудился в лесу».

Также в своем блоге Бумчик показал повестку, в которой указано, что ему нужно 14 сентября прийти в Соломенский территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине).

Ранее на Украине задержали словака, вывозившего украинцев из страны.

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