Грабители изрезали женщину ножом ради ее собаки, но та обратила мужчин в бегство

Под Парижем двое мужчин напали с ножом на женщину, попытавшись украсть ее породистую собаку. Об этом пишет Le Parisien.

Инцидент произошел 5 октября в департаменте Валь-де-Марн, к юго-востоку от французской столицы. Около 5:30 утра жертва, выгуливавшая своего питомца, столкнулась с двумя незнакомцами. Злоумышленники были вооружены и попытались схватить животное, принадлежащее к ценной породе собак. Когда хозяйка оказала сопротивление, нападавшие нанесли ей несколько ударов ножом, ранив в ногу и грудь.

После чего собака женщины укусила одного из нападавших и заставила их обоих покинуть место происшествия. Пострадавшая смогла сообщить о случившемся в службу спасения и была доставлена в больницу. Как уточняется, полученные ею травмы оказались серьезными, но сейчас жизни женщины уже ничего угрожает. Возбуждено дело о попытке ограбления с применением насилия, ведется проверка.

Ранее хабаровчанин украл собаку в магазине и попытался обменять ее на спирт.