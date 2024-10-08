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Неизвестные сняли с карты раненого военного около миллиона рублей

Депутат Госдумы Иванов: с карты раненого бойца СВО списали почти миллион рублей

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Мария Девахина/РИА Новости

Почти миллион рублей списали с карты раненого бойца специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил депутат Государственной думы России Максим Иванов в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что к нему обратилась сестра военного и рассказала, что после ранения брата ей передали его личные вещи, среди которых не оказалось банковской карты. Ее смогли заблокировать только через неделю. За день до того, как сестра узнала о ранении брата, неизвестные успели снять с карты «почти миллион» рублей, еще часть потратили в магазине.

Депутат добавил, что родственница военного обратилась к нему из-за того, что «правоохранительные органы не делают все возможное для поиска негодяя».

Иванов добавил, что планирует разбираться в произошедшем с компетентными органами.

Накануне участник СВО рассказал, что его сожительница сбежала от него к любовнику, прихватив с собой 1 млн рублей. Петербуржец отметил, что готов написать заявление, но ему понадобится помощь других людей — на правой руке у него отсутствует локтевой сустав, а левой он пока писать не научился.

Ранее в Москве участника СВО обокрали, когда он лежал в госпитале после ампутации.

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