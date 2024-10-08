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В Москве подозреваемого в групповом изнасиловании поймали спустя 20 лет

В Москве мужчина пойдет под суд за групповое изнасилование

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Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

Москвич предстанет перед судом за изнасилование, которое произошло 20 лет назад. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, в 2004 году вместе с двумя знакомыми россиянин, угрожая двоим девушкам, заставил их пойти вместе с ними в квартиру дома на Гороховом переулке.

«Там фигуранты закрыли на ключ входную дверь квартиры, лишив девушек свободы, и совершили в отношении двоих потерпевших изнасилование», – поделились в ведомстве.

После надругательства причастность мужчины доказать не смогли, но после длительной работы над делом, дополнительного опроса свидетелей и других необходимых мероприятий россиянин стал одним из подозреваемых.

Мужчина отказывался приходить в отдел и применял насилие в отношении оперативного сотрудника. На данный момент россиянин находится под стражей.

Еще один подозреваемый в групповом изнасиловании также пойман, но его дело рассматривают отдельно.

Ранее россиянка обвинила бывшего мужа в изнасиловании восьмилетней дочери.

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