В Москве подозреваемого в групповом изнасиловании поймали спустя 20 лет

Москвич предстанет перед судом за изнасилование, которое произошло 20 лет назад. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.
По версии следствия, в 2004 году вместе с двумя знакомыми россиянин, угрожая двоим девушкам, заставил их пойти вместе с ними в квартиру дома на Гороховом переулке.
«Там фигуранты закрыли на ключ входную дверь квартиры, лишив девушек свободы, и совершили в отношении двоих потерпевших изнасилование», – поделились в ведомстве.
После надругательства причастность мужчины доказать не смогли, но после длительной работы над делом, дополнительного опроса свидетелей и других необходимых мероприятий россиянин стал одним из подозреваемых.
Мужчина отказывался приходить в отдел и применял насилие в отношении оперативного сотрудника. На данный момент россиянин находится под стражей.
Еще один подозреваемый в групповом изнасиловании также пойман, но его дело рассматривают отдельно.
Ранее россиянка обвинила бывшего мужа в изнасиловании восьмилетней дочери.