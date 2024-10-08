Россиянам назвали самые бюджетные направления для путешествий осенью

В октябре туристам можно выгодно отдохнуть в Сочи, сэкономив 50% на проживании. Также в это время года можно интересно и недорого полюбоваться городами Золотого кольца, рассказал НСН гендиректор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

В сентябре отдых в Сочи уже стоит на 20-30% дешевле лета, а в октябре уже в два раза. Если летом номер в отеле может стоить 20-30 тыс. в сутки, то в октябре цена падает до 7-10 тыс. рублей. Причем сам отдых будет не менее интересным и насыщенным, отметил Арутюнов.

«Конечно же, те, кто имеет возможность уехать отдыхать в октябре, сильнее экономят. В октябре тоже есть чем заняться. Сочи – это не только море, это еще и куча всяких развлекательных моментов, и аквапарки, и парки развлечений для детей, и всякие набережные, там много чего интересного», — пояснил турэксперт.

Помимо Краснодарского края, есть и другие места, которые лучше посещать в октябре. В том числе – города Золотого кольца России, где очень красивая осень. Кроме того, можно отдохнуть в подмосковных домах отдыха, съездить на Волгу, где осенью очень красиво и не очень холодно. Арутюнов также посоветовал побывать в октябре во Владимире, Суздале, Коломне и, конечно, в Москве и Санкт-Петербурге.

Напомним, в Российском союзе туриндустрии сообщили, что в этом году россияне стали заметно больше путешествовать, даже с учетом роста цен на билеты и отели. Так, из зарубежных направлений популярностью пользуются Турция, Египет, ОАЭ, Куба, Мальдивы, Сейшелы, Китай. В России – Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Калининград.

Ранее были названы лучшие российские приложения для организации путешествий.